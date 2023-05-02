Güney Kore'de eski muhalefet lideri rüşvet skandalında gönüllü sorgulama talebinde bulundu

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) eski genel başkanı Song Young-gil, partisinin kongresindeki rüşvet skandalıyla ilgili gönüllü sorgulama talep etti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) eski genel başkanı Song Young-gil, partisinin kongresindeki rüşvet skandalıyla ilgili gönüllü sorgulama talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Song, Mayıs 2021'deki parti kongresinde kampanya görevlilerinin milletvekilleri ve parti üyelerine toplam 70 bin 245 dolar para dağıttığı iddiaları nedeniyle eleştiriliyor.

Kongrede parti başkanlığını kazanan Song, "ESCP Business School"da misafir akademisyen olarak bulunduğu Paris'ten geçen hafta dönerek söz konusu iddialarla ilgili gönüllü olarak savcıların karşısına çıkmayı teklif etti.

Song, bugün Seul Merkez Bölge Savcılığına giderek sorgulama talebinde bulunsa da savcılar, eski ana muhalefet liderinin sorgulanmasının henüz planlanmadığını belirtti.

Rüşvet iddialarını reddeden Song, savcılık binasının önünde düzenlediği basın toplantısında, "Savcılardan çevremdeki insanları rahatsız etmeye son vermelerini, bunun yerine beni gözaltına almalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Song, bunun kendisini hedef alan "siyasi olarak organize edilmiş" bir soruşturma olduğunu iddia etti.

Savcılar daha önce skandala karıştıkları iddiasıyla partinin önde gelen bazı isimlerinin ev ve ofislerine baskınlar düzenlemiş ve bazı isimleri sorgulamıştı.