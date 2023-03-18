Güney Çin Denizi'nde Motoru Arızalanan Yabancı Kargo Gemisi Kurtarıldı

Çin Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamayla mekanik bir arıza nedeniyle Çin'in Nansha Adaları yakınlarında denizde sürüklenen bir Panama kargo gemisinin güvenli şekilde İnci Nehri ağzına çekildiğini duyurdu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamayla mekanik bir arıza nedeniyle Çin'in Nansha Adaları yakınlarında denizde sürüklenen bir Panama kargo gemisinin güvenli şekilde İnci Nehri ağzına çekildiğini duyurdu.

Nanhai Kurtarma Bürosu'nun kurtarma çalışmaları sayesinde geminin 21 kişilik mürettabatı sağ salim kurtarıldı.

Gemiden arıza bildirimi alan büro vakit geçirmeksizin bir kurtarma gemisini yola çıkardı ve dikkatli şekilde bir çekme planı hazırladı.

Kurtarma gemisi, olumsuz hava şartları ve coğrafi koşullara rağmen 9 günlük bir yolculuk sonunda geminin başarılı şekilde çekilmesini sağladı.

2003 yılında kurulan Nanhai Kurtarma Bürosu, Çin'deki profesyonel kurtarma kuruluşlarından biri konumunda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)