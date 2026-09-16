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Güney Afrika yeşil hidrojen programındaki ilk 6 öncelikli projesini açıkladı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Town’da düzenlenen Afrika Yeşil Hidrojen Zirvesi’nde, Ulusal Yeşil Hidrojen Programı kapsamındaki 6 öncelikli projesini açıkladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Town'da düzenlenen Afrika Yeşil Hidrojen Zirvesi'nde, Ulusal Yeşil Hidrojen Programı kapsamındaki 6 öncelikli projesini açıkladı.

Hükümet yetkilileri, yatırımcılar, finans kuruluşları, enerji şirketleri ve uzmanları buluşturan zirve, 15-16 Eylül'de Cape Town'daki Century City Conference Centre'da düzenlendi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın zirve için hazırlanan konuşması, Elektrik ve Enerji Bakanı Kgosientsho Ramokgopa tarafından okundu.

Ramaphosa, konuşmasında, "Bugün ulusal yeşil hidrojen programımız kapsamındaki ilk dalga projeleri açıklamaktan gurur duyuyoruz. İlk dalga, titiz bir değerlendirme sürecinden geçen 6 projeden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Programda sürdürülebilir havacılık yakıtı, yeşil amonyak, yeşil metanol, hidrojen kullanılarak daha düşük emisyonla demir üretimi ve iç pazara yönelik hidrojen projeleri yer aldı.

Bunlar arasında Saldanha Bay'de sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmeyi amaçlayan proje, 100 milyon dolarlık öz sermaye ve uzun vadeli alım anlaşmasının ardından nihai yatırım kararına ulaştı.

Diğer girişimler ise Coega Yeşil Amonyak Projesi, Saldanha Hidrojenle Doğrudan İndirgenmiş Demir Projesi, Prieska Enerji Rezervi Projesi, Yeşil Metanol Koridoru ve Yeşil Hidrojen Çözümleri Projesi olarak açıklandı.

Ramaphosa, Afrika'nın geniş güneş ve rüzgar kaynakları ile kritik mineral rezervleri sayesinde dünyanın önemli yeşil hidrojen üretim merkezlerinden biri olabileceğini belirtti.

Afrika'nın yalnızca ham madde veya hidrojen tedarikçisi olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, kıtanın değer zincirinde yatırımcı, üretici, teknoloji ortağı ve pazar olarak yer alması çağrısında bulundu.

Yeşil Hidrojen ve Afrika

Yeşil hidrojen, suyun güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikle ayrıştırılması sonucu elde ediliyor ve özellikle çelik, gübre, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi yüksek emisyonlu sektörlerde fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor.

Zengin güneş ve rüzgar kaynaklarına sahip Afrika için yeşil hidrojen, temiz enerji ihracatının yanı sıra yeni sanayi ve istihdam alanları yaratma potansiyeli taşıyor.

Enerji üretiminde kömüre bağımlı Güney Afrika'ya ise çelik, kimya ve taşımacılık sektörlerinin emisyonlarını azaltma fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA
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