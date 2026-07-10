Güney Afrika'da şap aşılarının ithalatında devlet tekeli kaldırıldı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet ile tarım kuruluşları arasında şap hastalığı salgınının yönetimine ilişkin varılan uzlaşma kapsamında, şap aşılarının ithalatı ve dağıtımındaki devlet tekelinin kaldırıldığı bildirildi.

Tarım Bakanı Willie Aucamp, yaptığı açıklamada, Bakanlık ile Güney Afrika Tarım Girişimi (SAAI) başta olmak üzere tarım kuruluşları arasında yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Aucamp, uzlaşmanın hayvancılık sektörünün istihdama ve gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) sağladığı katkı nedeniyle tüm Güney Afrikalı çiftçiler için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında, çift tırnaklı hayvan sahipleri, belirlenen biyogüvenlik ve yasal şartlara uymaları halinde hayvanlarını şap hastalığına karşı gönüllü olarak aşılatabilecek.

Bu kapsamda hükümet şap aşılarının ithalatı ve dağıtımına ilişkin münhasır haklarından feragat ederek özel sektörün büyük ölçekli aşı ithalatı yapmasının önünü açtı.

Türkiye ana tedarikçilerden

Türkiye, Arjantin ile birlikte Güney Afrika'nın şap aşısı ithal ettiği ülkelerin başında geliyor.

Güney Afrika Tarım Bakanlığınca nisan ayında yapılan açıklamada, Türkiye'den sipariş edilen 6 milyon doz şap aşısının ilk partisi olan 2 milyon dozun tedarik edildiği duyurulmuştu.