Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç için toplu cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç için toplu cenaze töreni düzenlendi

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç için toplu cenaze töreni düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin East London kentindeki bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden 21 genç için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin East London kentindeki bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden 21 genç için toplu cenaze töreni düzenlendi.

East London kentindeki Scenery Park spor sahasında gerçekleştirilen toplu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve üst düzey devlet görevlileri de katıldı.

Ramaphosa burada yaptığı konuşmada, reşit olmayan kişilere alkol satan kişilere yönelik yaptırımların artırılması gerektiğine işaret ederek, "Reşit olmayan çocuklara alkol satan tüm içki satış noktaları kalıcı olarak kapatılmalıdır." dedi.

Ramaphosa, alkol kullanımının cinsel taciz, şiddet, cinayet ve ölümlere yol açtığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki East London'da Enyobeni isimli alkollü bir eğlence mekanında, 26 Haziran sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda, 17'si olay yerinde, 4'ü hastanede olmak üzere, 21 genç hayatını kaybetti.

Ölenlerin13 ila 17 yaşında olması, reşit olmayanlara alkol satışı konusunu gündeme taşıdı.

Olayın ardından 10 gün geçmesine rağmen, okullarının tatile girmesini kutlamak için gittikleri eğlence mekanında hayatını kaybeden gençlerin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, vücutlarında herhangi bir yaralanma izi bulunmayan maktullerin zehirlenme sonucu ölmüş olabileceğini belirtiyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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