Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'na Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'na katılacak. Programa saat 14.30'da başlanacak ve konut projeleri hakkında detaylar paylaşılacak. Bu etkinlik, Türkiye'deki konut sektörünü ve konut projelerinin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.
(İstanbul/14.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel