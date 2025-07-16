Erdoğan, BAE Devlet Başkanı'nı Ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ağırlayacak, resmi karşılama töreninin ardından El Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı ve anlaşmaların imzalanması sonrası El Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.00)