GÜNDEM / 7 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmeye, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/15.05/16.00/16.35/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/14.30/16.45/17.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile buluşma programına katılacak.

???????(Niğde/14.00/Adana/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Medd-Up" sahne gösterisine, engelli aktif yaşam merkezi açılışına, sosyal konut dağıtım programı'na ve Atatürk Üniversitesinde "Kim Var?" sanat etkinliğine katılacak.

(Erzurum/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, iş insanları ile istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/09.30/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ne ziyarette bulunacak, Atatürk Üniversitesinde "Kim Var?" sanat etkinliğine iştirak edecek.

(Erzurum/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Strateji Toplantıları'nın açılışına katılacak.

(Muğla/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Yüzyılın Gençliği Buluşmaları'na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çin Ticaret Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Çıkış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17. El Cezire Forumu'na katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, Sarıyer-Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Arca Çorum FK müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Van/16.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, TOFAŞ-Mersinspor, Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor ve Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Trabzon/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konuk müsabakaları oynanacak.

(Çanakkale/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Zerenspor-Göztepe, VakıfBank-İlbank, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ordu/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, Güneysu-Spor Toto ve Beşiktaş-Ankara Hentbol maçlarıyla başlayacak.

(Rize/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

