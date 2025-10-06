GÜNDEM / 6 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası"nın açılışına katılacak.

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ?genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, THY TAFA Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde yer alacak, Aydın Huzurevi Hülya Arsalan Barut Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi açılışına katılacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine katılıp basın açıklaması yapacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde, akademik yıl açılışına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11.? ?Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Model Fabrika Temel Atma Töreni, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Hizmet Binası ile Trakya TEKMER açılış törenlerine katılacak, Ergene Belediyesini ziyaret edecek.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katılacak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2-? ??İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da "Uluslararası Müzeler Konseyi Risk Altındaki Kültür Varlıkları Kırmızı Listesi: Türkiye" çalışmasının tanıtım programına iştirak edecek.

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, "İlk ders: İnsanlığın sınavı Gazze" Akademik Açılış Programı'na ve Senato Toplantısı'na katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılacak.

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başlayacak.

3- Nesine 2. Lig'in 7. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçıyla sona erecek.

