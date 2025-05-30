GÜNDEM / 30 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Konfederasyonunun yönetimini kabul edecek, CHP ile AK Parti TBMM gruplarına ziyarette bulunacak.

(TBMM/11.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Hesap Uzmanları Vakfının ev sahipliğinde düzenlenecek "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler" Paneli'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e ziyarette bulunacak, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Ailenin Halleri Sempozyumu"na, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında ihtiyaç sahiplerine yönelik "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü"nün imza törenine, Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na ve 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/09.45-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Mardin/13.20/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OzUBEX Projesi Sanayi Dönüşüm Merkezi Açılış Töreni ile Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi'nin açılış etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay hasadına iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/13.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni ile Hasanbey Lojistik Merkezi Demir Yolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Eskişehir/11.45-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini, nisan ayı iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporuyla aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2???????- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-RAMS Başakşehir ve Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00/20.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni Esenler Erokspor Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes-Mersinspor ve Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray ilk maçları oynanacak.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da başlayacak; organizasyonun ilk gününde grup müsabakaları yapılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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