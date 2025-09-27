GÜNDEM / 27 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısı'na, Afyonkarahisar "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nun açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.00/10.00/Afyonkarahisar/16.00/Uşak/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenecek mitinge iştirak edecek.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Ahi Evran Üniversitesi öğrenci yurdunun açılış ve 38. Ahilik Haftası kapanış törenlerine katılacak.

(Kırşehir/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilikte İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Mecitözü yolu şantiyesinde incelemede bulunacak.

(Amasya/10.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Camisi'nde "Nuri Pakdil ve Kudüs", Atlas 1948 Sineması'nda "James Cameron'ın Sanatı", Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Eskizden Piksele Human Edition", Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Steve McCurry: The Haunted Eye" ve Galataport sergilerini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye Etabı 20K startını verecek.

(Rize/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına ikas Eyüpspor-Göztepe, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 6. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 4. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 4 karşılaşmayla sürecek. (Fotoğraflı)

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor Polonya'nın KPR Gminy ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Trabzon/17.00/Kobierzyce/18.00) (Fotoğraflı)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in altıncı hafta müsabakaları oynanacak; Depsaş Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Ankara Hentbol, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/18.00/İstanbul/Rize/Bursa/17.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Alcaniz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

