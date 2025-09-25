GÜNDEM / 25 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacak.

Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığında buluşma programına katılacak, Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya gelecek, "Milli İrade Buluşması Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/15.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesinin açılışına katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Elazığ/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ziyarette bulunacak, 1. Grup İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına, toplu okul açılış töreni ile hayırseverlerle buluşma ve plaket takdim törenine katılacak.

(Gaziantep/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumunda konuşma yapacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" konferansına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de temaslarda bulunacak, "Serada Hasat ve Fide Dikimi, Orman Köylüleriyle ve Muhtarlarla Buluşma" etkinliğinde yer alacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'na iştirak edecek, hasta ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soho House'da Spotify Music Forward Konferansı'na katılacak, Galata Büyük Hendek Caddesi'nde ziyaretlerde bulunacak, tramvay ile İstiklal Caddesi'ne geçecek, Naz City Hotel'de İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Özbelsan Sivasspor- Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer ve Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.00/Diyarbakır/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Kulübü, basketbol, voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon forma tanıtımını Galatasaray Adası'nda gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek, teknik direktör Marcel Licka ve iki oyuncu, medya mensuplarına açıklamada bulunacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

