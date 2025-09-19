GÜNDEM / 19 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni ile Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmalarına ve Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı kapsamında "1959'dan Dijital Çağa: Dijital Yollarla Adli İşbirliğinin Modernleştirilmesi" konulu oturumda konuşacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Esin Olcay Anadolu Lisesinin açılış törenine katılacak, TEKNOFEST'e ziyaret gerçekleştirecek.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'e katılarak Bakanlığın standını ziyaret edecek.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması"na katılacak, TEKNOFEST'e ziyarette bulunacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemine ilişkin il seviyesinde beşeri sermaye endeksini yayımlayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

???????2- Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, Başkanlıkta düzenlenecek törenle görevi Ali Erbaş'tan devralacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japon Prenses Akiko Mikasa ile Göbeklitepe'yi ziyaret edecek, Ayanlar Höyük Kazıları Başlama Töreni'ne katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek ve Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katılarak ziyaretlerde bulunacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Göztepe-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası, Serikspor-Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor-Arca Çorum FK ve Atakaş Hatayspor-Boluspor maçlarıyla başlayacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakaları, Bulgaristan'ın Samokov kentinde başlayacak, Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımıyla karşılaşacak.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayın hakları anlaşmasının imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak, törende TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beIN Sports Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly hazır bulunacak.

