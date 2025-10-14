GÜNDEM / 14 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katılacak, ardından partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilecek MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "17. İyilik Gemisi ile Türkiye İnsanlık Adına Gazze'nin Yanında" programı kapsamında Gazze için yola çıkacak yardım gemisinin uğurlanma törenine katılacak.

2- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti, Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret endekslerini ve eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseri"ne katılacak.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan'ı Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda konuk edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı izleyecek.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'la deplasmanda karşılaşacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, Fransa'nın Cholet Basket ekibini konuk edecek, D Grubu'nda TOFAŞ ise İtalya temsilcisi Trapani Shark ile deplasmanda karşılaşacak.

