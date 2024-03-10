Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gümüşhane'nin Merkez Özcan Mahallesi'nde bir otomobil, 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki 38 BP 579 otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.