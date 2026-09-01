CHP'li Kış: Okul masrafları aileleri eziyor, esnaf yok oluyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin yalnızca temel kırtasiye ihtiyaçlarının 7 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Asgari ücret 28 bin 75 lira, bir çocuğun daha okula adım atmadan yalnızca kırtasiye masrafı 7 bin lira. Evinde iki, üç öğrencisi olan aile bu yükün altından nasıl kalkacak" diye sordu. Kış, zincir marketlerin kırtasiye sektörüne girmesinin mahalle esnafını da yok olma noktasına getirdiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 7 Eylül'de başlayacak uyum haftası ve 14 Eylül'de tüm örgün eğitim kurumlarında başlayacak yeni dönem öncesinde kırtasiye fiyatlarındaki tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÇANTA 2 BİN, DEFTER SETİ 700, MATARA BİN LİRA

Ortalama bir okul çantasının 2 bin lira, bir düzine kurşun kalemin 326 lira, bir silginin 40 lira, kareli ve çizgili 80 yaprak defterlerden oluşan setin 700 lira, ortalama bir su matarasının ise bin liraya kadar çıktığına dikkat çeken Kış, "Birinci sınıfa başlayacak bir çocuğun yalnızca temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak bugün 7 bin lirayı buluyor. Bunun okul kıyafeti var, ayakkabısı var, beslenmesi var, servisi var. Üstelik kırtasiye masrafı bir kez yapılıp bitmiyor. Kalem bitecek, defter dolacak, malzemeler yıl içerisinde yeniden alınacak. Evinde iki ya da üç öğrencisi olan bir ailenin karşı karşıya kaldığı maliyeti düşünün" ifadesini kullandı.

"28 BİN 75 LİRALIK ASGARİ ÜCRETİN DÖRTTE BİRİ DAHA OKUL AÇILMADAN GİDİYOR"

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu hatırlatan Kış, yalnızca bir öğrencinin başlangıç kırtasiye maliyetinin asgari ücretin yaklaşık dörtte birine denk geldiğini belirtti. Kış, "Milyonlarca aile daha ayın başında kirasını, faturasını, mutfak masrafını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Şimdi buna okul masrafı eklendi. Anne babalar çocuklarının en temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hangi ihtiyaçlarından vazgeçeceklerini hesaplıyor. Eylül artık veliler için okul heyecanının yaşandığı bir ay olmaktan çıktı, dert ayına dönüştü" dedi.

"EĞİTİM DAHA OKULUN KAPISINDA EŞİTSİZ BAŞLIYOR"

Eğitimde fırsat eşitliğinin yalnızca okul ve derslik üzerinden değerlendirilemeyeceğini vurgulayan CHP'li Kış, ekonomik koşullar nedeniyle çocukların eğitime farklı imkanlarla başladığını söyledi. Kış, "Bir çocuğun çantasını eksiksiz doldurabilmek dahi ailenin gelirine bağlı hale gelmişse orada fırsat eşitliğinden söz edemeyiz. Eğitim daha okulun kapısından girilmeden eşitsiz başlıyor. Bir tarafta istediği malzemeyi alabilen çocuklar, diğer tarafta defterini, kalemini eksik almak zorunda kalan çocuklar var. Bunun sorumluluğu çocuklarımızın ya da ailelerin değil, eğitimi giderek daha pahalı hale getiren ekonomik düzenindir" diye konuştu.

Kış, okul alışverişinde yaşanan sorunun yalnızca velilerle sınırlı olmadığını belirterek kırtasiye esnafının zincir marketler karşısında yaşadığı sıkıntılara da dikkati çekti. Zincir marketlerin okul sezonunda defterden kaleme, boya malzemelerinden oyun hamuruna kadar geniş bir ürün yelpazesiyle kırtasiye sektörüne girdiğini belirten Kış, bunun küçük esnaf üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Yılın 12 ayı dükkanının kirasını ödeyen, vergisini veren, çalışanının maaşını ödeyen, yalnızca kırtasiyecilik yaparak ayakta kalmaya çalışan esnafımız var. Okul dönemi geldiğinde ise dev zincirler istediği ürünü istediği miktarda rafına koyuyor. Küçük esnaf bu rekabetin karşısında yalnız bırakılıyor. Kırtasiyeciler, kendi sektör temsilcilerinin dahi zincir marketlere defterden oyun hamuruna kadar ürün tedarik etmesine tepki gösteriyor. Esnaf 'Bizi kim koruyacak?' diye soruyor. Bu gidişle mahalle kırtasiyeciliği ve kırtasiye mağazacılığı yok olma noktasına gelecek."

"ÇOCUK DA VELİ DE ESNAF DA KORUNMALI"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunan Kış, yeni eğitim yılı öncesinde hem aileleri hem de kırtasiye esnafını kapsayan düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kış, kırtasiye ürünlerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, dar gelirli ailelere doğrudan eğitim ve kırtasiye desteği verilmesi ve okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Zincir marketlerin okul ve kırtasiye ürünleri satışının da küçük esnaf üzerindeki etkisinin dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini isteyen Kış, şunları ifade etti:

"Eğitimin temel ihtiyaçları lüks değildir. Defter lüks değil, kalem lüks değil, çanta lüks değil. Devletin görevi çocuğun eğitim hakkını ailesinin cüzdanına teslim etmek değil, o hakkı güvence altına almaktır. Aynı şekilde yıllardır mahallelerimizde hizmet veren kırtasiye esnafımızı da dev zincirlerin insafına bırakamayız. Çocuklarımız okula eksik malzemeyle, anne babalar borç hesabıyla, kırtasiye esnafı da kepenk kapatma korkusuyla yeni eğitim yılına başlamamalı. Eğitimde fırsat eşitliği sınıfın kapısından girdikten sonra değil, o çantayı doldurabilmekten başlar"

Kaynak: ANKA