Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, caddede uygulama noktası oluşturarak araçları durdurup rutin arama ve kontrollerini gerçekleştirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bir vatandaşın olduğunu fark eden trafik polisi, hemen yardımına koştu. İsminin Ali Ezgi olduğu öğrenilen görme engelli adamı karşıya geçiren polis memuru, evine gitmek istediğini öğrendi. Yoldan geçen bir aracı durduran polis memuru, görme engelli adamı evine bırakmasını istedi. Sürücü Ali Ezgi'yi aracına alıp evine bıraktı. - ŞANLIURFA