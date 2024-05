Görele Belediyesi tarafından annelere özel program düzenlendi

Görele Belediyesi tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa ilçede yaşayan anneler katıldı.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, burada yaptığı konuşmada, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, tüm annelerin gününü kutladı.

Annelerin yılda bir defa değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Annelerimiz çok kıymetli, çok değerlidir. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere vefat eden annelerimizin, anne adaylarımızın, davetimizi kırmayıp katılan annelerimizin, tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Merhametli, yüreği güzelliklerle ve iyiliklerle dolu tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum."

Öte yandan Espiye Kaymakamı Taner Tengir de "Anneler Günü" dolayısıyla 1989 yılında İzmit'te şehit olan İsmail Tös'ün annesi Emine Tös'ü ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, anneliğin, yeri doldurulamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen dünyadaki en ulvi duygu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onların sevgisi her şeyin üstünde ve her şeye değer bir sevgidir. Bu yüzden en değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz."