Google'da site çökerten bir hata ortaya çıktı!

Google'ın çevrimiçi doküman oluşturucu ve düzenleyici platformu Google Dokümanlar, dikkat çekici bir hatayla karşı karşıya. Yazılımcıların birbirleriyle tartışmasına neden olan bu hata, aynı kelimenin 5 kez yazılmasıyla ortaya çıkıyor.

Şaşırtan bu hatanın tespit edilmesinden sonra, yaygın bir kelimenin yazılmasının, yazılımı çökertmesi için yeterli olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan bildiriyle hata, tüm hesaplarda ve tarayıcılarda görülüyor.

Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi!

Dokümanlar'da art arda 'And' kelimesi yazıldığında site çöktü

Google Dokümanlar kullanıcısı Pat Needham'ın Google'a verdiği bildiriye göre, Google Dokümanlar'da "And. And. And. And. And." yazdığınızda tarayıcıdaki Dokümanlar sekmesi çöküyor. Hata, kişisel, G Suite Basic ve iş hesaplarındaki Dokümanları etkiledi. Bunun yanı sıra aynı sorunun Firefox ve Chrome tarayıcılarında da olduğu ortaya çıktı.

Bu sorunun ardından pek çok kişi farklı kelimelerde de aynı hatanın olup olmadığını merak etti. Kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre, 'Anyway', Who', 'Therefore', 'But', 'Why' ve 'Besides' kelimeleri de Dokümanlar'ın çökmesine neden oldu.

Tüm bunların sonrasında bir Google çalışanı hata hakkında açıklama yaptı. Çalışan açıklamasında, "Sevgili Google Dokümanlar kullanıcıları, sorunun farkındayız ve şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Bu sorunu ortaya çıkardığınız ve bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu durum Google Dokümanlar kullanıcılarının yazılarının kalitesini iyileştirmelerini sağlayan 'yardımcı yazma' özeliğinin kullanıma sunulmasından sona geldi. Sorunun çözülüp çözülmediği hakkında net bir açıklama bulunmasa da şimdilik bir hata görülmüyor.

Peki, siz bu hata hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel