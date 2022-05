God of War Ragnarök'un erişilebilirlik özellikleri açıklandı! - Haberler

Sony'nin en popüler oyun markalarından biri olan God Of War'un yeni oyunu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapta PlayStation'a özel olması beklenen yapımın geliştirme süreci tüm hızıyla devam ederken, geliştirici Santa Monica Studio, God Of War Ragnarök'ta kullanılabilecek yeni erişim özelliklerini duyurdu. İşte ayrıntılar…

God Of War Ragnarök, kullanıcı arayüzü ile fark yaratacak

Kullanıcı arayüzü daha fazla okunabilirlik ve esneklik sağlamak amacıyla yeniden tasarlanırken, kontrol haritası yeniden oluşturuldu. Öne çıkan yeni özellikler şöyle:

Amazon ve Sony anlaştı: God of War dizisi geliyor!

Otomatik Koşu: Stick ileri itildiğinde koşacak, bırakıldığında ise duracaksınız. Otomatik Koşu aktifken, işaret ettiğiniz yönde kısa bir süre için sprint yapabilirsiniz.

Kalıcı nokta: Ekranda odak noktasına ihtiyaç duyuyorsanız ya da ekranın merkezinde kalıcı bir hatırlatma noktası istiyorsanız, üç farklı boyutta ve yedi farklı renkte bir nokta kullanılabilir olacak.

Nişan alma stili: Bu özelliği açıp-kapatmayı seçebilirsiniz.

Bloklama stili: Kalkan duruşunu tercihinize göre açıp-kapatabilirsiniz.

God of War (2018)'in PC sürümü için popüler yenilikler ve geliştirmeler God of War Ragnarök'e de taşınacak.

Alt yazı İyileştirmeleri

Daha fazla bilgi sağlamak ve özelleştirme imkanı sunulması amacıyla alt yazı sistemine yatırım yapıldı.

Alt yazı Boyutu: Minimum metin boyutu artırıldı ve ölçeklendirme eklendi. Böylece alt yazıları daha okunaklı hale getirmek için ekstra büyük bir metin boyutu eklendi.

Alt yazı Renkleri: Konuşanların isimleri, altyazı gövdesi ve altyazı renkleri artık yedi farklı renk arasından ayrı ayrı ayarlanabilir.

Konuşmacı isimleri (2018'den korunan özellik): God of War (2018)'da olduğu gibi konuşmacı isimlerini tercihinize göre gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz.

Alt yazılar: Genişletilen ses efektleri alt yazılarıyla, oyun içindeki sesler tasvir edildi. Ayrıca bu dünyadaki sesleri açıklamak için hem sinematiklerde hem de oyun içinde alt yazılar eklendi. Bulmacalarda ve oyunun hikayesine yardımcı olması için de alt yazıları etkinleştirebilirsiniz.

Arka Plan Bulanıklığı: Alt yazıların arka planı bulanıklaştırılarak karmaşık sahnelerde daha okunaklı bir görüntü elde edildi.

Altyazı Arka Planı (2018'den korunan özellik): Bulanıklık özelliğine ek olarak, karlı zeminde daha iyi bir okunabilirlik sağlanması amacıyla altyazıların arkasındaki arka planı koyulaştırma seçeneği eklendi.

Yön Göstergesi: Oyundaki kritik sesler artık yön göstergesiyle işaret edilebiliyor. Ses ipuçlarına sahip bulmacalarda kullanılabilen bu gösterge, önemli sesin kaynağını oyuncuya gösteriyor.

Metin ve simge boyutu

God of War (2018)'in en çok istenen özelliği her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döndü. Tamamen yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzünün sağladığı ölçeklenebilen metin boyutu ile ekrandaki metinleri okumak her zamankinden daha kolay olacak.

Kontrol cihazı ayarları

God of War Ragnarök'ta tuş konfigürasyonlarının özelleştirilmesi için 'düzenleme' sistemi yeniden oluşturuldu. Önceden ayarlanmış tuş konfigürasyonların yanı sıra, tuşlar istendiği gibi tek tek değiştirilebilir olacak.

Ayrıca belli karmaşık kombo hareketler için de önceden ayarlanan listeden alternatif yapılandırmalar seçilebilecek. Spartalı Öfkesi gibi hareketler için dokunmatik yüzey dahil olmak üzere, birden fazla düğme gerektiren eylemlerde oyuncuya seçenekler sunulacak.

Yüksek kontrast modu

Yeni yüksek kontrast modu, oyun içindeki öğelere ek olarak hedefler, düşmanlar ve diğer karakterlere de farklı renkler uygulanmasına olanak tanıyor. Bu özellik aktif edildiğinde, karakterleri daha görünür sağlayacak bir renk katmanı uygulanıyor. Ayrıca ganimet eşyaları ve özel efektler de bu modda daha görünür hale getirilebiliyor.

Yüksek Kontrast Özelleştirme Etkinleştirme: Bu özellik sunduğu; oyun içinde kapalı, açık ya da oynanış sırasında her zaman açık (bu seçenek sinematikleri hariç tutar) seçenekleriyle tercihi oyuncuya bırakır. Yüksek Kontrast Modu, kolay erişim için bir kaydırma hareketiyle açılıp-kapanabilecek şekilde ayarlanabilir.

Yüksek Kontrast Renk Özelleştirme: Oyun tarzına göre tercih edilen renkler seçilerek karakterler, düşmanlar ve öğeler için farklı renkler ayarlanabilir.

Navigasyon Yardımı: God of War'un yeni özelliklerinden kamera navigasyon sistemi, oyuncunun görüşünü hedefine yönlendirmesini sağlar. Dövüş sahneleri dışında navigasyon yardımı düğmesi aracılığıyla oyuncu bir sonraki hikaye hedefine yönlendirilir.

Geçiş Yardımı: Boşluklarda atlama, zıplama, geçme gibi özellikler, basılan yöne göre otomatikleştirilebilir.

Yardım Asistanı: Tırmanma, dolaşma ve aradan geçme gibi etkileşime dayalı hareketler eklenir.

Sesli İpuçları: Ekranda görünen etkileşim noktaları artık ses işaretlerine de bağlı. Böylece bu özellik kullanılırken yakınlarda bir etkileşim simgesine yaklaşıldığında, etkinleştirme zamanını duyabilirsiniz.

Sesli ipuçları nişan alma ipuçları ve silah değiştirme ipuçları gibi savaş yardımlarını da içerir. Bu özelliğin ses düzeyi, rahatça ayarlanabilir.

Shiftdelete / Güncel