Göçmen ve mültecilerin hikayeleri Müze Gazhane'de sergilenecek

Diyalog Projesi-İstanbul etkinliği kapsamında, göçmen ve mülteci sanatçıların hikayelerini anlatan bir performans sergilenecek. Etkinlikte belgesel tiyatro, ses enstalasyonu, görsel sanatlar ve canlı müzik gibi disiplinler bir araya gelecek. Performans, Türkçe ve İngilizce üst yazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Göçmen ve mülteci grupların toplumla diyaloğunu güçlendirmeyi hedefleyen "Diyalog Projesi-İstanbul" etkinliği, Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek.

Dialogue Project, Saye Kolektif, On The Sand, Gazhane Çevre Gönüllüleri ve Avrupa Birliği Sivil Düşün işbirliği ile hayata geçen projenin yönetmenliğini Safa Calis, yapımcılığını Kıvanç Sarıkuş, süpervizörlüğünü ise Bengü Gün üstleniyor.

Etkinlikte savaş, ayrımcılık ve ekonomik nedenlerle Türkiye'ye göç eden sanatçılar, hikayelerini anlatacak.

Belgesel tiyatro, ses enstalasyonu, görsel sanatlar ve canlı müziği bir arayan getiren disiplinler arası bir performans olarak hazırlanan projede, İranlı sanatçı Saghar Daeri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Enzo İkah, Ukraynalı Marina Nazarova ile İranlı Ali Bonyadi, hikayeleri Türkçe, İngilizce, Farsça, Ukraynaca, Rusça, Lingala ve Fransızca dillerinde seslendirecek.

Türkçe ve İngilizce üst yazılı sergilenecek performans, 21 Aralık saat 21.00'de Müze Gazhane T-Atölye'de izleyici ile buluşacak.