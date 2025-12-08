Haberler

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler, devlet destekleri için protesto düzenleyerek Kandiye Havalimanı'na girdi ve hava trafiği durdu. Güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Yunanistan'ın Girit Adasında, protestocuların Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'nda pist alanına girmesi sonucu hava trafiği durduruldu.

YUNANİSTAN'DA ÇİFTÇİLER HAVALİMANINI BASTI

Tarım sektörü mensupları, yaklaşık bir haftadır Yunanistan genelinde protestolar düzenliyor. Neakriti haber sitesine göre, Girit'te sabah saatlerinde Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'na yönelen çiftçiler ve besiciler, bölgede konuşlu güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

POLİSLE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Gerilimin artmasının ardından bazı göstericiler polis hattını aşarak pist alanına girdi. Bunun üzerine havalimanının faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

UÇAKLAR İNEMEDİ

Piste giriş nedeniyle Atina ve Rodos'tan Kandiye'ye gelen iki uçak bir süre havada tur attıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanı yönetimi ve yetkililer, piste giren protestocuların uzaklaştırılması ve uçuşların yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları ve sınır kapılarını kapatıyor. Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

Yunanistanda da hakkını savunan vatan hainleri varmış

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHıdır can Koyun:

Yani bizde çiftçi yokmu :)

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıalperen84:

Yunan halkı aç aç

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Süleyman:

yunanlı soysuzları asla sevmem ama millet hakkı için çaba gösteriyor ya bizimkiler ?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut333:

bizim çifti çok şükür soğan ekmekle devam

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title