Giresun'un Alucra ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler açtı.

İlçenin Demirözü köyü Sarıyer Yaylasında ters laleler baharla birlikte yılda bir kez açarak yaklaşık 20 gün kendini gösteriyor.

Yöre halkınca korunan ters laleler farklı renkleriyle yeşil çayırları süslüyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ters laleyi tahrip etmenin ve koparmanın cezası 244 bin Türk lirası.