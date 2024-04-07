Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
İlçenin Güneyköy köyünde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilere ait 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.