Giresun'da Orman Haftası ve Nevruz Bayramı kutlandı

Giresun'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" törenle kutlandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünün aynı zamanda 21 Mart Nevruz Bayramı olduğunu söyledi.

Ormanların faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten Serdengeçti, "Ormanlar bizim akciğerlerimizdir. Oksijen deposudur. Toprağın oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerdendir. Ormana, çevreye karşı bilinçli olmak durumundayız." dedi.

Törende "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla okullar arası düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Vali Serdengeçti ve katılımcıların, hazırlanan fidanları okul bahçesine dikmelerinin ardından sona erdi.