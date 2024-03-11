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Giresun'da Doğa Sporlarının Geçmişi Anlatıldı

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Giresun'da doğa sporlarının kentteki geçmişinin anlatıldığı 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' paneli gerçekleştirildi. Panelde, geçmişte doğa sporlarının Giresun'da özendirilip teşvik edildiği vurgulandı.

Giresun'da doğa sporlarının kentteki geçmişinin anlatıldığı "Doğa Sporlarının Dünü Bugünü" paneli gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık İl Temsilciliği, Giresun Deniz Dağcılık Spor Kulübü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile Giresun Belediyesi Düşünce Okulu Toplantı Salonunda organize edilen panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı.

Panelde, 17 Ağustos 2004 tarihinde Tanrı Dağları'nda zirve tırmanışı sırasında buzul çukuruna düşerek hayatını kaybeden Dr. Hakan Güvenç ve kentin doğa dostu değerleri Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ anılarak hatıraları katılımcılara aktarıldı.

Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Güvenç, Karakılıç ve Dağ'ın Giresun'da doğa sporları konusunda öncü isimler olduğunu vurguladı.

Geçmişte doğa sporlarının Giresun'da özendirilip teşvik edildiğine işaret eden Kılıç, "Doğa dostu büyüklerimizin bıraktığı yerden doğa sporlarının gelişmesi, camianın büyümesi için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Kılıç, panele gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimiz spor ve kültür hayatına katkı sunmuş büyüklerimizin ölümlerinin ardından unutulmadıklarını ve hala şehrin ruhunda var olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Panel sonunda Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Giresun Deniz Dağcılık Kulübü Başkanı Vasfi Yolasığmaz'a organizasyona verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Toplantı Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı yapan kişilere plaket verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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