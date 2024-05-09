Gerze'de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında, Gerze'de yürüyüş düzenlendi.

Köşk Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, festival alanına kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüş sırasında ellerinde obeziteyle mücadeleye dikkat çeken dövizler taşıdı.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.