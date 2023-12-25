Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.