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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi

20 Aralık 2023 11:32 Güncelleme: 11:34 Abone Ol

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi. Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti ve askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.