Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Amman'da Türkiye'nin psikososyal modelini paylaştı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri heyeti, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ile Psikososyal Destek Çalışmalarının Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası çalıştayda Türkiye'nin modelini paylaştı.

Psikososyal Destek Hizmetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Elif Güneş başkanlığındaki heyet, Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ortaklığıyla sürdürülen 36 aylık "Gençlere Yönelik Psikososyal Destek ve Afet Dayanıklılığı" projesi kapsamında 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen programa katılım sağladı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı, JICA ile Doğu Akdeniz Halk Sağlığı Ağı (EMPHNET) işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen katıldı. Katılımcı ülkelerin hizmet modellerinin değerlendirildiği oturumlarda afet risklerini azaltma, kriz yönetimi ile çocuk odaklı psikososyal uygulamaların önemi ele alındı.

Türkiye oturumunda söz alan Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yürütülen bütüncül psikososyal destek faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Güneş, gençlerin psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesinde sporun koruyucu ve iyileştirici rolüne dikkati çekti.

Programın son gününde Ürdün'deki sağlık ve eğitim kurumlarına saha ziyaretleri gerçekleştiren heyet, çocuk ve ergenlere yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalıştay marjında Ürdün ve Filistin heyetlerinin Türkiye'ye özgü modeli yakından incelemek adına işbirliği davetinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA