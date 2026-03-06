Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, son 25 yılda gençlik ve spor yatırımlarında dünyada en çok atılım yapan ülkelerin başında geliyor." dedi.

Bak, kentteki programları kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte Ramazan" programında, sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Spora büyük yatırımlar yapıldığını ve bunun sonuçlarının alındığına dikkati çeken Bak, "Sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Bunun işaretlerini görüyoruz. Başarılar devam etmekte. Güzel haberler geliyor. Spordaki yatırımlar için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bak, Bakanlık olarak kötü alışkanlıklarla ve obeziteyle mücadele ettiklerini belirterek, gençlere özgüvenli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Savunma sanayinde yapılan atılımları anlatan Bak, şöyle devam etti:

"Genç mühendisler, TEKNOFEST'te yarışan gençler, TEKNOFEST sonucunda oluşan heyecan dalgası, milli teknoloji hamlesi, bizleri çok heyecanlandırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 1 milyon yatak kapasitesine sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanında okuyan üniversiteli gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz. Bunun yanında sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsiz. Bu, devletimizin sosyal devlet olarak gençlerimize sunduğu barınma önceliğinden bir örnek. Hizmete devam ediyoruz."

Bak, Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, buralarda spordan sanata kadar pek çok etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Projelerinin gençlerin hizmetinde olduğuna dikkati çeken Bak, "Gençlerimizin sosyalleşmesi, çevre edinmesi, yetenek kazanması, dil öğrenmesi için pek çok yatırım yapıyoruz. Türkiye, son 25 yılda gençlik ve spor yatırımlarında dünyada en çok atılım yapan ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu millet her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur"

Gençlerin gelecekteki başarılarıyla bu ülkenin güçlü Türkiye olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Bakan Bak, gençleri önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Şimdi İran, İsrail, ABD'nin ortaya koyduğu bu süreç ve Gazze'deki zulmü görünce sessiz kalamayız. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken sesimizi yükselteceğiz. 'Filistin, Gazze.' diyeceğiz. 'Zalimlerin karşısındayız.' diyeceğiz. Bu millet her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Dolayısıyla gençler olarak Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zalimlere karşı sesini yükselten tek lider olduğunun altını çizen Bakan Bak, Erdoğan'ın Türkiye'nin gelişmesi için etkin şekilde çalıştığını kaydetti.

"Geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

Depremlerin yaralarının sarıldığını dile getiren Bak, "455 bin konutu dünyada bu kadar kısa sürede yapacak başka bir ülke, lider ve millet yok. Dolayısıyla bu Türk milletidir. Her zaman birleştiğinde, bir araya geldiğinde önünde kimse duramaz. O yüzden ülkemizle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aile konusunda ve hayata dair gençlere tavsiyelerde bulunan Bak, şunları söyledi:

"Gençlerimize güveniyoruz. Gençler bu ülkeyi seviyor, bu ülkenin gelişmesi için çalışmaya devam ediyor. Vatanlarını, bayraklarını, ülkelerini seviyorlar. Kim ne derse desin, biz gençlerimizi seviyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."