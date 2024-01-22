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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da valilik ve belediye başkanlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde spor yatırımları ve yapılacak projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da valilik ve belediye başkanlığı ziyaretinde bulundu.

Eminoğlu, bir dizi program için geldiği Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Eminoğlu, Yiğitbaşı ile Zeybek'le Afyonkarahisar'daki spor yatırımları ve yapılacak projeler hakkında görüştü.

Zeybek, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir ettik. Şehrimizde gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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