Genç Girişimciler Avrupa'nın Geleceğini Şekillendiriyor

AVRUPA Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for EUROPE) tarafından Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen EYEC 2025 Brüksel Zirvesi, Avrupa'nın gelecekteki ekonomik rekabet gücünü şekillendirecek genç liderliği ve inovasyonu merkeze aldı. Zirvede TÜGİAD heyeti, Avrupa'nın dönüşüm sürecinde Türk genç iş insanlarının vizyonunu ve uluslararası iş birliği potansiyelini zirve boyunca aktif olarak dile getirdi.

'Genç Girişimcilik: Avrupa'nın Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Öncülük Etmek' teması altında gerçekleşen etkinlik, Avrupa Parlamentosu üyeleri, diplomatlar, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirveye, Türk genç iş insanlarının yüksek düzeyde katılımı damga vurdu. YES for EUROPE'un mevcut dönem başkanı olarak Avrupa Birliği nezdinde genç girişimcilik hareketini temsil eden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, açılış ve kapanış konuşmalarında Avrupa'nın dijital ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında genç girişimcilerin kilit rolünü ifade etti.

'GENÇ GİRİŞİMCİLER 2030 YILINA KADAR AB EKONOMİSİNE EK 1 TRİLYON EURO KATABİLİR'

YES for Europe Başkanı Gürkan Yıldırım, açılış konuşmasında Avrupa'nın bir 'dönüşüm içindeki bir Avrupa' noktasında durduğunu belirterek "Avrupa Modelini ayırt edici kılan, yeniliği değerlerle, ilerlemeyi sorumlulukla, rekabeti kapsayıcılıkla birleştirmemizdir. Genç girişimciler, serbest meslek sahibi olma arzusu ile fiili gerçekleşme arasındaki boşluğu kapatacak güce sahiptir. Onların potansiyelini serbest bırakırsak, genç girişimciler 2030 yılına kadar AB ekonomisine ek 1 trilyon Euro katabilir ve 5 milyondan fazla yeni iş yaratabilir" dedi.

'G20 YEA 2026 ZİRVESİ VİYANA'DA YAPILACAK'

Yıldırım, Avrupa'nın küresel liderliğini pekiştiren stratejik bir gelişmeyi de duyurdu. 2026'da ABD de düzenlenmesi planlanan G20 Genç Girişimciler İttifakı (YEA) Zirvesi'nin YES for Europe ev sahipliğinde Viyana'da yapılmasının kesinleştiğini belirten Yıldırım, "Bu karar Avrupa'nın küresel gündemi şekillendirme ve genç girişimcilikteki liderliğini sergileme yeteneğini simgeliyor" diye konuştu.

ZİRVEDEN GÜNDEM BAŞLIKLARI

Zirve boyunca düzenlenen oturumlarda, Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka ile Uluslararası Ticaret ve Ekosistem konuları ele alındı.

Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda, sıfır net karbon ve döngüsel ekonomi için gençlerin geliştirdiği yenilikçi iş modelleri incelendiği zirvede; Dijitalleşme ve Yapay Zekanın etik yönetişim çerçevesinde insan merkezli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanırken, Avrupa'nın teknoloji ile değil, insanları ve değerleri ile liderlik edeceği tezi öne sürüldü. Sınır ötesi işbirliklerinin artırılması ve genç KOBİ'lerin küresel pazarlara erişimini kolaylaştıracak politikaların gerekliliği de tartışıldı.

Zirve, TÜSİAD Brüksel Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen akşam resepsiyonu ile sona erdi. Yıldırım, kapanış konuşmasında iş birliği çağrısını yineleyerek, "Diyaloğa, sürdürülebilirliğe, ortaklığa ve ortak geleceğimizi şekillendirecek gençliğe 'evet' diyen bir Avrupa inşa etmeye devam edelim," ifadeleriyle geleceğe yönelik iyimserliği ve kararlılığı dile getirdi.

Türk girişimciliğini küresel ölçekte temsil eden TÜGİAD, genç iş insanlarıyla Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edecek. Gürkan Yıldırım öncülüğünde, genç girişimciler 2026 Viyana G20 Zirvesi'nde de etkilerini gösterecek.

Brüksel'de Zirve öncesi; İtalya'nın en güçlü gençlik örgütü Confindustria Italia tarafından Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 'Focus on Relations with European Youth Business Organisations' başlıklı oturuma da konuşmacı olarak katılan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, bir konuşma yaptı.

Confindustria Genç Girişimciler Başkanı Maria Anghileri ve YES for Europe Başkan Yardımcısı Alessandro Somaschini'nin açılış konuşmalarıyla başlayan oturumda; Avrupa genç girişimcilik ağları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, rekabetçilik, sanayide stratejik özerklik, inovasyon ve Avrupa endüstrisinin geleceğine ilişkin ortak vizyon gibi başlıklar ele alındı.