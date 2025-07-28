Genç Çiftçi Yasin Karadağ'a Destek Ziyareti

Genç Çiftçi Yasin Karadağ'a Destek Ziyareti
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu, genç çiftçi Yasin Karadağ'ı ziyaret ederek başarı hikayesini kutladı ve plaket verdi. Gençlerin teknolojiyi kullanarak tarımda başarılı işler başarması gerektiğine vurgu yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, genç çiftçi Yasin Karadağ'ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu ile TKDK, kırsalda genç girişimcilerin başarı hikayelerini ön plana çıkarmak için desteklerini sürdürüyor.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve yönetim kurulu üyeleri ile TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 19 yaşında aldığı destekle hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Yasin Karadağ'a plaket verdi.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, yaptığı açıklamada, gençlerin tarımla uğraşmasının önemli olduğunu söyledi.

Tunç, "Yasin kardeşimiz hem hayvancılığı hem de yem üretimini entegre ederek başarılı bir model ortaya koydu. Benzer girişimlerde bulunmak isteyen tüm gençleri kurumumuza davet ediyoruz." dedi.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir de gençlerin teknolojiyi kullanarak tarım alanında başarılı işler yaptığını ifade etti.

Gençlerin önünü açmak ve desteklemek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Baydemir, "Yasin kardeşimiz 19 yaşında başladığı bu yatırımla örnek bir başarı ortaya koymuş. Hem ailesine hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Genç çiftçi Yasin Karadağ ise mesleğin zorlukları olduğunu ancak daha fazla çalışarak sürece devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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