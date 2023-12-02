Gelibolu İtfaiyesinden askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Sivritepe 1. Mühimmat Bölge 16. Mühimmat Bölük Komutanlığındaki askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğitimi verdi.

Eğitim kapsamında itfaiye çavuşu Hüseyin Keskin, askerlere meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattı.

Yangın türleri, yangını kontrol altına alma ve söndürme, yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak malzemeler konusunda da bilgi veren Keskin, itfaiye araçları ile aparatlarının hangi durumlarda nasıl kullanılacağını da aktardı.

Mühimmat Bölüğü alanında yapılan teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında, yangına müdahale konusunda pratik de yapıldı.