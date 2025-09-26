Geleceği göklerde arayan dron pilotları çekirdekten yetişiyor

Dron teknolojisine ilgi duyan gençler, Başakşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz eğitimle dron parçalarını birleştirmeyi, kodlamayı ve uçurmayı öğrenerek hem boş zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de teknolojiye yöneliyor.

Hava fotoğrafçılığı ve video çekimi, asayiş uygulamaları, askeri çalışmalar, tarımsal uygulamalar gibi pek çok alanda kendine yer edinen insansız hava araçları dronlar, bu sektörde çalışmak isteyen gençler için de yeni iş kolu olarak görülüyor.

Dronları sadece uçurmak, parçalarını birleştirmek, tamir etmek, kişiselleştirmek ve geliştirmek isteyen gençler, bu alanda eğitim veren kurumlara başvuruyor.

Başakşehir Belediyesi bünyesindeki Başakşehir Living Lab da açtığı ücretsiz temel kurslarla, meraklı öğrencileri dronla tanıştırıp bu alanda eğitim veriyor.

Eğitimler sırasında dronun parçalarını, çeşitlerini, kodlamasını ve onarımını öğrenen gençler, temel uçuş bilgilerini kavradıktan sonra hem simülatörde hem de sahada fiziki uçuş yapıyor.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, hızlı olması ve deneyim gerektirmesi nedeniyle kullanımı standart dronlara göre daha zor olan FPV dronları da uçurabiliyor.

10 yaşından itibaren eğitim veriliyor

Kurumun eğitmenlerinden Hava Sporları Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Burak Dede, AA muhabirine, 10 yaşından itibaren çocuklara dron eğitimi verdiklerini söyledi.

Dron dünyasını, dron parçalarının ne olduğunu, bunların nasıl birleştirildiği, nasıl uçurulduğu öğrettiklerini dile getiren Dede, "Her bir FPV dron pilotumuz, bir mekatronik ve elektronik öğrencisi kadar bilgiye sahip. Her pilotumuz kendi uçuş kontrol, motor kontrol kartlarını, gövdelerini kendileri birleştirirler, lehimlerini yaparlar. Bir kazadan dolayı oluşabilecek aksaklıkları kendileri giderirler. Kendi dronlarını kendileri yaparlar. Aynı zamanda her biri, Formula 1 aracını üç boyutlu ortamda sürmeye eş değer şekilde yarış pilotu oluyorlar. Her biri sporcu ve yarışçı." diye konuştu.

Dede, son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle dron ve planör uçurtmaya merak duyan gençlerin kuruma başvurduğunu belirterek, "Her yaş grubundan fikirleriyle, derse katkılarıyla beni şaşırtan çok farklı öğrenciler var. En çok şaşırtanlardan biri de sıfırdan gelip belli bir başarıya sahip olan, şu anda benim de antrenörlüğünü yapmış olduğum Başakşehir FPV Dron takımının ikizleri Fatih ve Esat." dedi.

Öğrencilerin bir yandan da örgün okul eğitimlerine devam ettiğini kaydeden Dede, "Dron kullanırken göz ve kas hafızasını kaybetmemek adına simülasyon uçurma derslerimiz var. Derslerden boş kalan zamanlarında dronlarını uçuruyorlar. Dron uçurdukları zaman dilimi de onları rehabilite ediyor. Bunu yaparken bileklerine altın bir bilezik takmış oluyorlar. Çünkü FPV dron pilotluğuna eskiden geleceğin mesleği diyorduk ama artık şu anki zamanımızın mesleği, 53 farklı noktada hayatımıza girdi." açıklamasını yaptı.

Dede, eğittikleri öğrencilerden bir takım oluşturup yarışmalara katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini anlatarak, "Çocuklar burada başladılar. eğitimlerini aldılar, devam ettiler, zamanlarından ve enerjilerinden harcadılar. Antrenmanlarını tamamladılar ve ondan sonra da bu başarılara imza attılar. Hedefimiz daha çok çocuğu eğitmek, daha çok çocuğa dokunabilmek. Çünkü gelişim eğitimle alakalıdır." şeklinde konuştu.

Uçak mühendisi olmak istiyorlar

Kurumda eğitim alan 14 yaşındaki ikiz kardeşler Muhammet Fatih Özdemir ile Muhammet Esat Özdemir, küçük yaşlarda babalarının aldığı dronu uçurarak başladıkları bu alanda FPV dron uçurmaya kadar ilerlediklerini vurguladı.

İkizlerden Esat Özdemir, önce başlangıç daha sonra FPV dron eğitimi aldıklarını ve kurulan takıma seçildiklerini kaydederek, "Dronları kendimiz yapıyoruz, yarışmalar oluyor onun için evde de simülasyon üzerinde çalışıyoruz. Hafta sonlarımızı burada geçiriyoruz. Bazen eğleniyorsun, bazen sinir oluyorsun. Çünkü belirli bir şeyi yapamadığında ona saatlerini harcamak zorunda kalıyorsun, o da biraz insanı yoruyor." dedi.

Özdemir, ileride uçak mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

Kurumda eğitim alarak takım kaptanlığına yükselen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Eren Koç da 10 yaşında dron merakının başladığını, önce satın alıp sonra dron yaparak kendini geliştirdiğini belirtti.

Bir vakıf üniversitesinde İHA operatörlüğü okuduğunu söyleyen Koç, "Bu alanda kendimi daha çok geliştirmeyi, yarışmalarda daha iyi dereceler almayı hedefliyorum. Her sene takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Sonuçlarımızın daha iyi olması için sürekli antrenman yapıyoruz. Diplomamı aldıktan sonra uçak mühendisliği düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koç, zamanını bilgisayar oyunları başında geçiren çocuklara ise şu önerilerde bulundu:

"Bütün çocukların evinde bilgisayar var, oyun oynuyorlar. Bilgisayar oyununa verdikleri zamanı drona verseler, simülasyonda çalışmalar yapsalar onlar da belli bir seviyeye kadar gelebilecek durumdalar. Bütün takım, evde oyun oynamaktansa bilgisayar üzerinde topluca antrenman yapıyoruz. Bu işin geleceği çok daha iyi yerlere gelecek. Şu an zaten dron daha yeni yeni piyasaya oturan bir şey, insanlar da yeni yeni kavramaya başladı ve sektör sürekli gelişiyor. Bu hızlı ilerleyişe ayak uydurmak gerekiyor."

"Burası başlangıç oldu"

Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Sadık Hüseyin Yıldız ise ilk dronunu 12 yaşındayken bir marketten aldığını, lisedeyken arkadaşının tavsiyesi üzerine de eğitime kaydolduğunu anlattı.

Yıldız, "Dronların o kadar hızlı gitmesi, güzel videolar çekebilmesi, güzel manevralar yapabilmesi ilgimi çok çekmişti. Burada derslere, antrenmanlara başladım. İlk kumandamı 6 ay ders gördükten sonra aldım. Sonrasında yaklaşık bir sene bilgisayarda simülasyon antrenmanları yaptım." dedi.

Bir süre sonra topladığı parçalarla kendi dronunu oluşturmaya başladığını ve yarışmalara katılıp dereceye girdiğini vurgulayan Yıldız, "Burası benim için bir başlangıç oldu. Dronun, FPV dronun ne olduğunu, neler yapılabileceğini, nasıl videolar çekebileceğini burada öğrendim. Bu işin içinden insanlar tanıdım. Üniversite hedefim bilgisayar mühendisliği. İş olarak bilgisayar veya yazılım mühendisliği alanında kendimi geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.