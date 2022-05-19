GeForce Now rakibi: Shadow yeni hizmetini duyurdu - Haberler

Günümüzde bulut oyun hizmeti denildiğide akıllara gelen ilk servis ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren GeForce Now olsa da, Google Stadia başta olmak üzere çeşitli alternatifler bulunuyor. GeForce Now ülkemizde sunuculara sahip olduğu için popülerliğini korurken, alternatifler arasında adı pek duyulmayan ancak son dönemde atağa kalkan servislerden birisi: Shadow yeni planını duyurdu.

OVHcloud'un kurucusu Octave Klaba'nın Shadow'u satın almasının üzerinden bir yıl geçti. Şirket artık yeni bir plan, yeni bir hizmet ve yeni bir B2B teklifi sunmaya hazır hale geldi. 4: 4: 4 renk desteği ve düşük gecikme süreleri ile ön plana çıkan servisin ücreti şu anda 29,99 Dolar, Avrupa'da ise 29,99 avro.

GeForce Now kütüphanesi

Bulut oyun hizmeti Shadow yeni planını duyurdu

Bu ücret karşılığında Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartına, 12 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip olan bir bulut oyun sistemine sahip oluyorsunuz. Daha iyi donanımlara sahip olan bir sistem isteyenler için Shadow Power yükseltmesini duyuran servis, ek olarak 14,99 dolar / avro talep ediyor.

Yani 29,99 + 14,99 şeklinde bir ödeme yapmanız halinde 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı AMD EPYC 7543P CPU'lu, 16 GB RAM'li ve yeni ekran kartlı bir sisteme sahip oluyorsunuz. Veri merkezine bağlı olarak, Nvidia Geforce RTX 3070 veya eşdeğer bir GPU sunuluyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar RDNA 2 mimarisine (AMD Radeon Pro V620) dayalı profesyonel bir AMD Radeon GPU'ya sahip olabilecek.

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