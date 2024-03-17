Geçmişin İzinde Hat Sergisi Galeri Eyüpsultan'da Açıldı

Seçkisinde 49 hüsnühat eserinin yer aldığı ve farklı disiplinleri buluşturan "Geçmişin İzinde Hat Sergisi", ramazan sonuna kadar Galeri Eyüpsultan'da sanatseverleri ağırlayacak.

Çok sayıda sanatçının 499 yıl öncesinden bugünün modern tarzlarına kadar uzanan eserlerinin yer aldığı sergide, eser sahiplerine ilişkin detaylı bilgiler de ziyaretçilere sunuluyor.

Serginin küratörü ve minyatür sanatçısı Leyla Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi mekanının 18. yüzyıl sonlarında yapılmış ahşap bir yapı olduğunu belirterek, " Eyüp'e kalıcı bir kültür rotası çizmeye çalıştık. Bugün bulunduğunuz mekan bu rotanın sonuncusu olarak işaretlediğimiz Galeri Eyüpsultan." dedi.

Eyüpsultan'ın şehirdeki kıymetli semtlerden biri olduğunu dile getiren Kara, "Merkezde bir yer olması bakımından da bu yapı bizim için önemliydi. Arzu ettik ki bize ve sanata değen her ürünü gösterebileceğimiz bir mekan oluşturalım." ifadesini kullandı.

"Seçkideki en eski eser Şeyh Hamdullah'a ait"

Feshane Caddesi'nde geçen sene hizmete açılan Galeri Eyüpsultan'da "Bilenlere Selam Olsun" ve "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına" sergilerinin ardından ramazana denk gelmesi sebebiyle bir hat sergisi kurguladıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Üçüncü seçki ise ramazan münasebetiyle hattan oluşuyor. Hatta geniş perspektifli bir açıdan bakmayı arzu ettik. Halihazırda sergilenen seçkideki en eski eser Şeyh Hamdullah'a ait ve 499 yıl öncesine tarihleniyor. O tarihten bugüne dek hat sanatına değmiş belirli isimlere yer vermek durumunda kaldık. Gönül isterdi ki binlerce eser asabilelim ama bu çok mümkün olmadığı için izleyiciye ufak bir seçki üzerinden hat sanatının ülkemizdeki gelişimini göstermeyi arzu ettik."

Seçkinin 49 parçadan oluştuğu bilgisini veren Kara, "Genç kuşağın hattatlarını da görebilirsiniz, bugün hat sanatı konuşulduğunda onu grafik dile dönüştüren hattatlara da denk gelebilirsiniz. Yaşayan hattatlar arasında Ali Toy'un çok önemli bir yeri olduğu kanısındayız. Bu sebeple Ali Toy'un eserlerine yer verdik." şeklinde konuştu.

"Son yıllarda ramazan Eyüpsultan'da yaşanır oldu"

Kara, dünyadaki en prestijli hat yarışmalarından İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Hat Yarışmasında üst üste ödüller alan hattat Abdurrahman ve Seyit Ahmet Depeler kardeşlerin yanı sıra makıli yazıda ilk akla gelen isimlerden İbrahim Kuş ve talik yazının en iyilerinden Taksin Kurt'un da arasında bulunduğu 30 sanatçının eserlerinin izleyiciyle buluştuğunu kaydetti.

Galerinin öğlen saatlerinden teravih saatine kadar açık olacağı ve bayram sonuna kadar ziyaret edilebileceği bilgisini veren Kara, "Son yıllarda ramazan Eyüpsultan'da yaşanır hale dönüştü. Bu nedenle de tüm inananların akın ettiği bir hali var Eyüpsultan'ın. Eyüpsultan zaten mezar taşları sebebiyle kendi içinde bir açık hava hat müzesi gibi. Biz onların yanına ufak bir görüntü daha eklemek istedik. Büyük bir iddiamız yok. Biz kendimizce eskiyi ve yeniyi, yazılan metinlerin de seçildiği bir seçkiyle kurgulamaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Seçkinin ziyaretçilere farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediğine işaret eden Kara, "Gelsinler, görsünler ve coğrafyalarına ait sanatçılar hakkında fikir sahibi olsunlar isteriz. Sülüs, celi sülüs, talik, nesih, makıli ve kufi yazı gibi farklı disiplinlerde yazı yazan sanatçıların eserlerine yer verildi. Bunların bir kısmının etrafında tezhipler ya da ebrular var. Onlar da yine yazılar kadar kıymetli sanatçılar tarafından nakşedilmiş işler. Genel itibarıyla gelen izleyici, diğer yan dal sanatlar yerine merkeze hat sanatının alındığı bir seçkiyle karşılaşacak." diye konuştu.