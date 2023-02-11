Gece ailece geldikleri dairede depreme yakalanıp enkaz altında kaldılar

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adana'da yıkılan, şimdiye kadar 70'i aşkın kişinin cesedinin çıkartıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nda hala enkaz altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adana'da yıkılan, şimdiye kadar 70'i aşkın kişinin cesedinin çıkartıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nda hala enkaz altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında akrabalarının olduğunu dile getiren Nuray Büyükgüzel, "Zemin katta iş yerleri vardı. Karı koca beraber çalışıyorlardı. Başka yerde evleri vardı ama işe yakın olması için yan taraftaki kapıcı dairesini kiralamışlar. Zaman zaman orada kalıyorlardı. Aslında o gün diğer evdelermiş. Sanırım ertesi gün iş yoğun olduğu için gece ailecek buraya gelmişler. Burada da depreme yakalandılar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70'i aşkın kişinin cesedi çıkartıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında ablası Döne Nur Enişte, eşi Dursun Enişte ve çocukları Hasan Enişte'nin kaldığını, depremin 4'üncü günü eniştesi ve yeğeninin cansız bedenine ulaşıldığını söyleyen Emine İnce, hala enkaz altında olan ablası için gözyaşı döküyor. Saatler ilerledikçe acısının katlandığını belirten İnce, "İnsan cenazesini bulduğuna sevinir mi? Sevineceğim. Artık yorulduk, ayakta zor duruyoruz. Mezarı olsun, yeri beli olsun istiyoruz" diye konuştu.