Gebze'deki Radyatör Fabrikasında Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barış Mahallesi 1801. Sokak'ta radyatör üretimi yapılan fabrikanın banyo kumlama kazanında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını büyümeden söndürmesinin ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.