Gebze'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstasyon Mahallesi Ankara istikametinde seyreden F.D. idaresindeki 34 CTD 563 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen A.S'nin kullandığı 34 CGZ 813 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan F.A. ile E.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.