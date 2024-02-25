Gebze'de Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan kadının sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu'nda seyreden Erkan A'nın kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Ç'ye (60) çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.