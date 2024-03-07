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Gebze'de apartman yangını söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle ev sahipleri sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi 2066. Sokak'taki apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren ev sahipleri E.Ö. ile K.Ö, ambulansla tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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