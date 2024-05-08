Gebze'de akaryakıt istasyonunda kaza: Sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada, araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giren Cansu A. idaresindeki 34 HZN 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak araç yıkama bölümündeki duvara çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.