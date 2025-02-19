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Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden inşası için 53.2 milyar dolar gerekli

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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın ortak raporuna göre, Gazze ve Batı Şeria'da 10 yıl içinde toplarlanma ve yeniden inşa çalışmaları için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var. İsrail'in saldırıları 8 Ekim 2023 ile 8 Ekim 2024 arasında 49 milyar dolarlık zarar verdi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın ortak raporunda, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 10 yıl içinde toparlanma ve yeniden inşa çalışmaları için 53,2 milyar dolarlık bütçenin gerekli olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Gazze ve Batı Şeria Ara Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu yayımlandı. Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 8 Ekim 2023 ile 8 Ekim 2024 arasında 49 milyar dolarlık yıkıma yol açtığı belirtildi.

YIKIMIN İMARI 10 YIL ALIR

Önümüzdeki 10 yıl içinde Filistin topraklarında (Gazze ve Batı Şeria) toparlanma ve yeniden inşa çalışmaları için 53.2 milyar dolarlık bütçenin gerekli olduğu, bunun yaklaşık 20 milyar dolarına sadece ilk 3 yıl içinde ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Yeniden inşa için toplam maliyetin yarısından fazlasına denk gelen 29.9 milyar doların sadece fiziksel altyapının (hasarlı binalar ve diğer temel altyapı) onarımı için gerekli olduğu kaydedildi. Konutların yeniden inşası için de 15.2 milyar dolara (toplam maliyetin yüzde 30'u) ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 ay süren saldırılarında en çok konutların zarar gördüğü, 292 binden fazla evin yıkıldığı veya hasar aldığı, toplam yıkımın yüzde 53'ünün konut sektöründe olduğu belirtildi.

SOSYAL VE EKONOMİK KAYIPLARIN TELAFİSİ 19.1 MİLYAR DOLAR

Raporda ayrıca Gazze'de sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi sektörlerinde meydana gelen ağır hasarın yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıpları telafi etmek için 19.1 milyar dolara daha ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Gazze'deki hastanelerin yüzde 95'inin artık işlevsiz hale geldiği, yerel ekonominin ise yüzde 83 oranında daraldığı aktarıldı.

Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden inşası için 53.2 milyar dolar gerekli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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