Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas: "Çalışmalara Kahire'den başladık"

Gazze'nin Yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'den başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıkladı.

Şaas, Mısır'ın "Kahire el-İhbariye" televizyonuna verdiği mülakatta, "Çalışmalara Kahire'den başladık. Kahire'deki toplantılarımızdan Gazze'ye uzanan süreçte, Allah'ın izniyle halkımıza insani yardımları ulaştıracağız." dedi.

Komitenin, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluştuğunu aktaran Şaas, "Gazze'ye yardım planı; Arap Birliği ve İslam dünyası tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği'nin de memnuniyetle karşıladığı Mısır planına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

"Kahire el-İhbariye" televizyonu, komite üyelerinin tamamının Kahire'ye ulaştığını ve toplantıların 15 Ocak akşamı başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kabul edildi.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.