Gazze'deki İnsanlık Krizi ve Türkiye'de Spor Gündemi

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına; Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor- Galatasaray karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Trabzon/19.00/Kayseri/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına; Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/21.30/Erzurum/19.00/Diyarbakır/21.30)

3- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında İrlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak final maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/20.30)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlanacak. Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve İstanbul Gençlikspor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/18.00)

7- 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00)

***

