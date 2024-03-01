Gazze'deki İnsan Hakları Durumu Çatışmaların Sona Erdirilmesini Gerektiriyor

DEYR EL-BELAH, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze'de giderek kötüleşen insan hakları durumunun bölgede çatışmaların sona erdirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Türk, "En az 17.000 çocuk öksüz ya da yetim kaldı yahut ailelerinden koparıldı. Bundan çok daha fazla çocuk ise fiziksel ve duygusal travmanın izlerini ömür boyu taşıyacak" dedi.