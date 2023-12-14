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Gazze'deki çatışmalarda ölü sayısı 18.600'ü geçti

14 Aralık 2023 16:05 Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamas-İsrail çatışmaları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18.600'ü aştı. Hamas lideri İsmail Haniye ise ateşkes için İsrail ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.