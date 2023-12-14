Gazze'deki çatışmalarda ölü sayısı 18.600'ü geçti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamas-İsrail çatışmaları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18.600'ü aştı. Hamas lideri İsmail Haniye ise ateşkes için İsrail ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.
GAZZE, 14 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Hamas- İsrail çatışmaları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 18.600'ü aştığı bildirildi.
Hamas lideri İsmail Haniye, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi sağlayacak her türlü düzenleme veya girişimi İsrail ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.