Gazze'de Sağlık Krizi: Hastalıklar Hızla Yayılıyor

GAZZE, 26 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 1,5 milyon insan Refah kentine sıkışıp kalmış durumda.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü yaptığı açıklamada kentteki 36 hastaneden sadece 16'sının kısmen çalıştığı ve sağlık sisteminin çöktüğü bölgede hastalıkların hızla yayıldığını belirterek, Gazze halkının yalnızca acımasız bombardımanlar nedeniyle ölme ya da yaralanma riskiyle değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara yakalanma tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.